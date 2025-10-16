Трамп заявил об огромном прогрессе по итогам разговора с Путиным
Редакция сайта ТАСС
17:13
обновлено 17:27
ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал очень продуктивным разговор с российским лидером Владимиром Путиным, выразив уверенность в том, что по его итогам удалось достичь огромного прогресса.
Читайте также
"Огромный прогресс" и новая встреча. Заявления Трампа после разговора с Путиным
"Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, он был очень продуктивным", - написал Трамп в Truth Social. "Я уверен, что во время сегодняшнего телефонного разговора удалось достичь огромного прогресса", - подчеркнул он.