Трамп заявил об огромном прогрессе по итогам разговора с Путиным

Президент США назвал очень продуктивным разговор с российским лидером

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал очень продуктивным разговор с российским лидером Владимиром Путиным, выразив уверенность в том, что по его итогам удалось достичь огромного прогресса.

"Я только что завершил телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, он был очень продуктивным", - написал Трамп в Truth Social. "Я уверен, что во время сегодняшнего телефонного разговора удалось достичь огромного прогресса", - подчеркнул он.