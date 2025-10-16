Трамп: урегулирование на Ближнем Востоке поможет переговорам по Украине

По словам президента США, российский лидер Владимир Путин поздравил его с "великим достижением мира" в регионе

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает, что урегулирование конфликта на Ближнем Востоке поможет переговорам по Украине. Такую позицию он изложил в публикации в Truth Social по итогам разговора с президентом России Владимиром Путиным.

"Президент Путин поздравил меня и США с великим достижением мира на Ближнем Востоке, о чем, по его словам, мечтали столетиями. Я действительно уверен, что успех на Ближнем Востоке поможет в наших переговорах по прекращению конфликта между Россией и Украиной", - заявил Трамп.