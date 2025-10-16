Трамп и Путин обсуждали торговлю России и США после урегулирования на Украине

Лидеры двух стран провели телефонный разговор

Редакция сайта ТАСС

© Юрий Смитюк/ ТАСС

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что он и глава российского государства Владимир Путин в состоявшемся телефонном разговоре много времени уделили обсуждению перспектив развития двусторонней торговли после урегулирования украинского конфликта.

Читайте также

"Огромный прогресс" и новая встреча. Заявления Трампа после разговора с Путиным

"Мы также уделили много времени обсуждению торговли между Россией и США после прекращения войны на Украине", - написал Трамп в Truth Social.