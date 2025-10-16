Трамп намерен обсудить с Зеленским свой разговор с Путиным

Встреча американского лидера с Владимиром Зеленским состоится 17 октября

Редакция сайта ТАСС

Президент США Дональд Трамп © AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп заявил, что обсудит 17 октября на встрече с Владимиром Зеленским итоги своего телефонного разговора с главой российского государства Владимиром Путиным.

Читайте также

"Огромный прогресс" и новая встреча. Заявления Трампа после разговора с Путиным

Говоря о предстоящей встрече с Зеленским в Белом доме, Трамп отметил: "<...> Мы обсудим мой разговор с президентом Путиным и много другое". Он назвал беседу с президентом РФ "очень продуктивной".