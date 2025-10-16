Орбан назвал встречу Путина и Трампа в Будапеште отличным шансом для мира
17:42
обновлено 17:53
БУДАПЕШТ, 16 октября. /ТАСС/. Договоренность между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о проведении их новой встречи предоставляет отличный шанс для укрепления мира. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя сообщения о том, что следующая встреча российского и американского лидеров состоится вскоре в Будапеште.
"Запланированная встреча президентов США и России - отличная новость для миролюбивых людей во всем мире. Мы готовы!" - написал глава правительства в Х.
В четверг Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться в ближайшее время в венгерской столице.