Орбан назвал встречу Путина и Трампа в Будапеште отличным шансом для мира

Премьер-министр Венгрии заявил о готовности Будапешта принять встречу российского и американского лидеров

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Владислав Ногай/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 16 октября. /ТАСС/. Договоренность между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом о проведении их новой встречи предоставляет отличный шанс для укрепления мира. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, комментируя сообщения о том, что следующая встреча российского и американского лидеров состоится вскоре в Будапеште.

"Запланированная встреча президентов США и России - отличная новость для миролюбивых людей во всем мире. Мы готовы!" - написал глава правительства в Х.

В четверг Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться в ближайшее время в венгерской столице.