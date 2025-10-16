Трамп надеется на встречу с Путиным в Будапеште в течение двух недель

Президент США указал, что увидится с российским лидером "довольно скоро"

Президент США Дональд Трамп © Anna Moneymaker/ Getty Images

ВАШИНГТОН, 16 октября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп заявил, что надеется на встречу с российским лидером Владимиром Путиным в Будапеште в течение двух недель.

"Я бы сказал, что [встреча состоится] в течение двух недель или около того, довольно скоро", - сообщил он, коснувшись соответствующего вопроса во время общения с журналистами в Белом доме.

"Мы проведем встречу в Венгрии, [ее] примет [премьер-министр страны] Виктор Орбан", - продолжил Трамп. Он выразил "надежду на то, что [урегулировать кризис на Украине] получится довольно скоро".

"Я встречусь с ним [Путиным], вероятно, в ближайшие две недели", - вновь отметил Трамп, добавив, что перед этим встречу с главой МИД России Сергеем Лавровым проведет госсекретарь США Марко Рубио.

"Вице-президент [США Джей Ди Вэнс], как вы знаете, тоже в значительной степени включен [в процесс], вся команда вовлечена. Стив Уиткофф будет включен", - подчеркнул американский лидер.