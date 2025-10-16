Трамп допустил, что США не придется ужесточать санкции против РФ

Президент Соединенных Штатов дал высокую оценку состоявшемуся 16 октября телефонному разговору с главой российского государства Владимиром Путиным

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп допустил, что Вашингтон сейчас не станет ужесточать санкции в отношении Москвы, а также вновь дал высокую оценку состоявшемуся 16 октября телефонному разговору с главой российского государства Владимиром Путиным.

"Я не против чего-либо. Я просто говорю, что, может быть, это не самый подходящий момент", - отметил он, коснувшись возможности принятия Конгрессом законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций против РФ. Комментируя высказывания лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Джона Тьюна (от штата Южная Дакота) о том, что пришло время для работы с целью принятия этого законопроекта, Трамп подчеркнул: "Посмотрим. Он пока не знает о разговоре [с Путиным]. Я поговорю с ним позднее. И это (принятие законопроекта - прим. ТАСС) зависело бы от того, что я захочу сделать. Так что посмотрим, что будет". "Это, возможно, такой продуктивный разговор, что..." - сказал американский лидер, но не закончил свою мысль. "Мы хотим добиться мира", - добавил он.

"Это, возможно, такой продуктивный разговор, что...", - сказал Трамп, но не закончил свою мысль. "Мы хотим добиться мира", - добавил он. "Я поговорю позднее с ним (Тьюном - прим. ТАСС) и со спикером [Палаты представителей Конгресса] Майком Джонсоном. Я поговорю с ними немного позднее и расскажу им об этом. И мы примем правильное решение", - сказал американский президент.

Агентство Associated Press ранее в четверг сообщило со ссылкой на источники, что Белый дом в последнее время проявляет "повышенный интерес" к упомянутому законопроекту, подготовленному в Сенате Конгресса США.

Законопроект о санкциях

Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

Сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) предупредил в авторской колонке, опубликованной ранее на портале Responsible Statecraft, что "страной, которой будет нанесен наибольший ущерб" в результате возможного одобрения этого законопроекта, оказались бы сами Соединенные Штаты - "как в экономическом, так и в стратегическом плане".