Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Трамп допустил, что США не придется ужесточать санкции против РФ

Президент Соединенных Штатов дал высокую оценку состоявшемуся 16 октября телефонному разговору с главой российского государства Владимиром Путиным
Редакция сайта ТАСС
20:38
обновлено 21:03

Президент США Дональд Трамп

© AP Photo/ Evan Vucci

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Американский президент Дональд Трамп допустил, что Вашингтон сейчас не станет ужесточать санкции в отношении Москвы, а также вновь дал высокую оценку состоявшемуся 16 октября телефонному разговору с главой российского государства Владимиром Путиным.

Читайте также

Саммит РФ - США и "труднейший конфликт" на Украине. О чем говорили Путин и Трамп

"Я не против чего-либо. Я просто говорю, что, может быть, это не самый подходящий момент", - отметил он, коснувшись возможности принятия Конгрессом законопроекта, предусматривающего ужесточение санкций против РФ. Комментируя высказывания лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Джона Тьюна (от штата Южная Дакота) о том, что пришло время для работы с целью принятия этого законопроекта, Трамп подчеркнул: "Посмотрим. Он пока не знает о разговоре [с Путиным]. Я поговорю с ним позднее. И это (принятие законопроекта - прим. ТАСС) зависело бы от того, что я захочу сделать. Так что посмотрим, что будет". "Это, возможно, такой продуктивный разговор, что..." - сказал американский лидер, но не закончил свою мысль. "Мы хотим добиться мира", - добавил он.

Комментируя высказывания лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса США Джона Тьюна (от штата Южная Дакота) о том, что пришло время для работы с целью принятия этого законопроекта, Трамп подчеркнул: "Посмотрим. Он пока не знает о разговоре [с Путиным]. Я поговорю с ним позднее. И это (принятие законопроекта - прим. ТАСС) зависело бы от того, что я захочу сделать. Так что посмотрим, что будет".

"Это, возможно, такой продуктивный разговор, что...", - сказал Трамп, но не закончил свою мысль. "Мы хотим добиться мира", - добавил он. "Я поговорю позднее с ним (Тьюном - прим. ТАСС) и со спикером [Палаты представителей Конгресса] Майком Джонсоном. Я поговорю с ними немного позднее и расскажу им об этом. И мы примем правильное решение", - сказал американский президент.

Агентство Associated Press ранее в четверг сообщило со ссылкой на источники, что Белый дом в последнее время проявляет "повышенный интерес" к упомянутому законопроекту, подготовленному в Сенате Конгресса США.

Законопроект о санкциях

Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали сенаторы Линдси Грэм (республиканец от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) и Ричард Блюменталь (демократ от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров России. В предложении сенаторов были указаны импортные пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у РФ нефть, газ, уран и другие товары.

Сенатор Рэнд Пол (республиканец от штата Кентукки) предупредил в авторской колонке, опубликованной ранее на портале Responsible Statecraft, что "страной, которой будет нанесен наибольший ущерб" в результате возможного одобрения этого законопроекта, оказались бы сами Соединенные Штаты - "как в экономическом, так и в стратегическом плане". 

СШАТрамп, Дональд