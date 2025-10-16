Трамп: США не будут напрямую участвовать в операциях против ХАМАС

Вместе с тем американский лидер указал, что подобные шаги будут осуществляться "под эгидой" Вашингтона

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Соединенные Штаты не будут принимать непосредственного участия в силовых операциях против радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, этим займутся региональные игроки. Такую позицию изложил американский президент Дональд Трамп.

"Кто-то войдет [в палестинский анклав], но это будем не мы, - сказал он во время общения с журналистами в Белом доме, рассуждая о возможных боевых действиях против ХАМАС. - Есть люди, которые находятся там, очень недалеко, они очень легко справятся".

Вместе с тем он указал, что подобные шаги будут осуществляться "под эгидой" США. Ранее16 октября он обвинил ХАМАС в убийствах людей в Газе и пригрозил принять новые силовые меры против радикального движения.

6 октября делегации Израиля и ХАМАС возобновили непрямые переговоры по урегулированию конфликта в секторе Газа при посредничестве Египта, Катара, США и Турции. 9 октября стороны конфликта подписали соглашение о реализации первого этапа мирного плана, ранее представленного Трампом. Договоренность о прекращении огня в анклаве вступила в силу 10 октября.