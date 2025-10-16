Эксперт Штир: встреча Путина и Трампа приведет к окончанию конфликта на Украине

Член международного дискуссионного клуба "Валдай" отметил, что личные контакты лидеров стран всегда дают результат

БУДАПЕШТ, 17 октября. /Корр. ТАСС Иван Лебедев/. Новая встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште должна положить начало заключительной стадии конфликта на Украине. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС член международного дискуссионного клуба "Валдай", венгерский политолог Габор Штир.

"Встреча должна стать большим шагом вперед в урегулировании украинского конфликта. Вероятно, она состоится в ноябре. Личная встреча лидеров всегда дает какой-то результат. Ранее Путин и Трамп уже показали, что они могут и умеют договариваться", - сказал эксперт, комментируя сообщения о предстоящих переговорах президентов двух стран.

Штир считает, что на встрече в венгерской столице едва ли будет подписано какое-то соглашение. "Но она станет продолжением того процесса, который начался с саммита на Аляске, где были намечены контуры мира на Украине", - отметил политолог.

Он также заявил, что после новой встречи Путина и Трампа лидерам Евросоюза, которые поддерживают военные действия, "будет сложнее создавать препятствия для мирного процесса". "И тогда, вполне вероятно, конфликт на Украине вступит в свою последнюю стадию", - подчеркнул Штир.

По его мнению, новая встреча важна еще и потому, что в последнее время пошли разговоры, будто положительный импульс, заданный на Аляске, себя исчерпал, в отношениях между Россией и США вновь произошел разворот к охлаждению и Трамп намерен оказать давление на Путина. "Теперь, после договоренности о встрече в Будапеште, мы получили свидетельство того, что украинский конфликт может быть завершен мирным путем", - заключил специалист.