Мадуро раскритиковал решение США вести подрывную работу в Венесуэле

Лидер республики напомнил, что все военные перевороты в Латинской Америке совершались при участии ЦРУ

КАРАКАС, 17 октября, /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро подверг резкой критике озвученное решение администрации США разрешить ЦРУ вести подрывную работу против Боливарианской Республики.

"Правительство США разрешает ЦРУ проводить операции против мира в Венесуэле, <...>, при этом никогда ни одно американское правительство ранее открыто не сообщало, что направляет ЦРУ убивать, уничтожать власть и страну", - заявил Мадуро в эфире телеканала Venezolana de Televisión.

Президент напомнил, что все военные перевороты в Латинской Америке совершались при участии ЦРУ, что подтверждается рассекреченными документами американского правительства.

Мадуро выразил уверенность в том, что спецслужбы США не прекращали подрывную деятельность в Венесуэле. Он подчеркнул, что республика "вновь победит открытый заговор, интервенционистскую политику, направленную на смену режима, и отстоит право венесуэльского народа на мир и стабильность".

Газета The New York Times ранее сообщила со ссылкой на американских чиновников, что администрация президента США Дональда Трампа разрешила ЦРУ проводить тайные операции в Венесуэле, конечной целью которых является отстранения от власти Мадуро.