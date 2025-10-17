В Минске заявили, что Запад пытается разорвать связи между РФ и странами СНГ

С момента распада Советского Союза западные спецслужбы и аффилированные с ними неправительственные организации продолжили подрывную деятельность на территории независимых государств, образовавшихся на пространстве бывшего СССР, отметил депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Западные страны стремятся разрушить связи между РФ и странами СНГ со времен распада Советского Союза с помощью различных неправительственных организаций. Об этом заявил ТАСС депутат Палаты представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Республики Беларусь Александр Шпаковский.

Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что курс на расширение НАТО на восток не заморожен и продолжается под видом различных проектов в государствах Содружества. Как отметил руководитель ведомства, британские, французские, немецкие, польские и другие европейские неправительственные организации стали активнее работать на пространстве СНГ вместо американских.

Парламентарий отметил, что с момента распада Советского Союза и завершения холодной войны западные специальные службы и аффилированные с ними неправительственные организации продолжили свою подрывную деятельность, но уже на территории независимых государств, образовавшихся на пространстве бывшего СССР. "Эта деятельность имела, скажем так, своей целью решение ряда задач стратегического порядка в контексте национальных интересов Запада. Первое, это обретение политического и экономического контроля над вновь образованными государствами. Второе, продолжение фрагментирования постсоветского пространства с целью разрыва связей между независимыми странами, входящими, например, в Содружество независимых государств, и Российской Федерации", - пояснил он.

Депутат обратил внимание, что для этого использовались практики исторического ревизионизма, разжигания националистических настроений в связи с надуманными либо искусственно раскрученными историческими, межэтническими противоречиями. Эта деятельность получала достаточно щедрое финансирование. Как отметил Шпаковский, особое внимание уделялось таким целевым группам, как журналисты, политические лидеры, общественники, молодежь, которая в наибольшей степени подвержена информационно-психологическому воздействию.

По его словам, за последние 30 лет во многих государствах постсоветского пространства прошли так называемые цветные революции, фактически организованные при поддержке извне государственные перевороты, в следствии которых власть попадала в руки новой политической элиты, связанной с неправительственными западными организациями, фондами, а то и напрямую со специальными службами отношениями финансовой и агентурной зависимости. "На простом языке подобных политиков называют соросята, потому что обычно они выращены в рамках образовательных программ печально известного фонда [Джорджа] Сороса и других неправительственных структур, аффилированных с разведками иностранных государств", - добавил депутат.