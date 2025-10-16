ФСБ заявила о намерении НАТО расшириться на СНГ

Курс проходит под видом проектов помощи в модернизации армии и военной инфраструктуры, техническом оснащении правоохранительных органов и спецслужб, заявил директор ФСБ Александр Бортников

Редакция сайта ТАСС

САМАРКАНД, 16 октября. /ТАСС/. Курс на расширение НАТО на восток не заморожен и продолжается под видом различных проектов на пространстве СНГ. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде.

"Курс на расширение НАТО, прямым следствием которого стал украинский кризис, не заморожен. И продолжается в отношении других государств постсоветского пространства под видом различных проектов помощи в модернизации армии и военной инфраструктуры, техническом оснащении спецслужб и правоохранительных органов, подготовке специалистов", - отметил он.