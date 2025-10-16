Статья

Диверсии Киева и Лондона и дроны над ЕС. О чем предупредил глава ФСБ

Директор ФСБ России Александр Бортников выступил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ в Самарканде. ТАСС приводит главные тезисы из речи главы российской спецслужбы.