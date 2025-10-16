Реклама на ТАСС
Статья

Диверсии Киева и Лондона и дроны над ЕС. О чем предупредил глава ФСБ

Редакция сайта ТАСС
06:36

Глава ФСБ РФ Александр Бортников

© Алексей Дружинин/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Директор ФСБ России Александр Бортников выступил на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ в Самарканде. ТАСС приводит главные тезисы из речи главы российской спецслужбы.

  • Лондон​​​​​​ раздувает истерию в Европе об "угрозе с Востока"​​​​​, отметил Бортников.
  • Англосаксы, по словам директора ФСБ, таким образом обеспечивают переток капиталов из ЕС.
  • Он назвал причиной недоговороспособности Европы ее военный бюджет в €800 млрд.
  • К "дронам России" над ЕС причастны спецслужбы НАТО, "у профессионалов не вызывает сомнений" этот факт, отметил он.
  • Глава ФСБ обратил внимание на призывы руководства MI6 "убивать всех неугодных" в России: адресатами такой агитации специально выбраны мигранты, маргиналы и радикалы.
  • Бортников предостерег британцев после призыва к россиянам работать на MI6.
  • По его словам, элиты Запада руками спецслужб хотят помешать новой архитектуре мира.
  • Бортников также обвинил Британию в срывах мирного разрешения конфликта на Украине.
  • Операцию "Паутина" курировали из Лондона,  "англичане же обеспечили ее последующее пропагандистское сопровождение", отметил глава ФСБ.
  • Британия же дала Киеву карт-бланш "на построение буквально фашистской диктатуры", сказал Бортников;
  • США, по словам Бортникова, вскоре могут получить инструмент для взлома любой криптозащиты.
  • Глава ФСБ отметил желание НАТО расшириться на СНГ;
  • Бортников заявил, что Европа вместо США стала финансировать в странах СНГ НПО, нацеленные на разрушение традиционных связей.
  • По его словам, зарубежные ЧВК подключили к "накачке" ресурсами афганского филиала запрещенного в России "Исламского государства".
 
