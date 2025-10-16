ФСБ указала на причастность спецслужб НАТО к "дронам России" над ЕС

Глава службы Александр Бортников напомнил, что "локомотивом" кампании по борьбе с "теневым флотом" РФ являлся Лондон, стремившийся организовать морскую блокаду Калининграда и кораблей на Балтике

САМАРКАНД, 16 октября. /ТАСС/. Инциденты с появлением якобы российских дронов над странами ЕС в период нагнетания истерии об "угрозе с Востока" и усилий по сколачиванию европейской коалиции для отправки войск на Украину говорят о причастности спецслужб НАТО к этим инцидентам. Такое мнение высказал директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ в Самарканде.

"На фоне указанных приготовлений весьма кстати оказались внезапные инциденты с якобы российскими беспилотниками над территорией ЕС. У профессионалов не вызывает сомнений причастность к ним натовских спецслужб", - заметил он.

"Особенно после привязки провокации с дронами к так называемому "теневому флоту" России", - подчеркнул глава ФСБ, напомнив, что "изначально "локомотивом" кампании по борьбе с ним являлся Лондон", стремившийся организовать морскую блокаду Калининграда и российских кораблей на Балтике.