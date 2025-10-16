ФСБ: Европа вместо США стала финансировать НПО в странах СНГ

В политической сфере на разрушение традиционных связей работают иностранные и международные неправительственные организации, напомнил директор службы Александр Бортников

САМАРКАНД, 16 октября. /ТАСС/. Европейские неправительственные организации (НПО) стали активнее работать на пространстве СНГ вместо американских. Об этом сообщил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде.

"С момента реорганизации профильного направления в госдепартаменте США фиксируем возросшую активность британских, французских, немецких, польских и других европейских НПО, которые замыкают на себя бывших получателей американских грантов", - отметил он.

Глава ФСБ напомнил, что в политической сфере на разрушение традиционных связей на пространстве СНГ активно работают подконтрольные спецслужбам Запада иностранные и международные неправительственные организации.

"Для обхода существующих в странах Содружества норм, регулирующих деятельность иностранного некоммерческого сектора и СМИ, часть западных программ мимикрирует под бизнес-проекты. Местные НКО и активисты получают от своих зарубежных кураторов программные и технические средства для маскировки каналов координации и финансирования деструктивной деятельности", - констатировал глава ФСБ.