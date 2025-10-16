Бортников: Британия дала Украине карт-бланш на фашистскую диктатуру

По словам главы ФСБ, для воплощения британских устремлений "нанести стратегическое поражение России" Владимиру Зеленскому были гарантированы необходимые ресурсы

САМАРКАНД, 16 октября. /ТАСС/. Киевскому режиму Владимира Зеленского, который полностью контролируется британцами, дали карт-бланш на построение буквально фашистской диктатуры ради идеи поражения России. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств-участников СНГ в Самарканде.

"Для воплощения британских устремлений "нанести стратегическое поражение России" Зеленскому были гарантированы необходимые ресурсы и выдан карт-бланш на построение буквально фашистской диктатуры", - отметил глава ФСБ.

"Вся полнота власти в стране консолидирована в руках его офиса, управление на местах осуществляют военные администрации, подавлены остатки оппозиции в парламенте, неугодных устраняют физически, повсеместно действует жесткая цензура. При этом сам киевский режим и его силовой блок тотально контролируются британцами", - подчеркнул Бортников.