Глава ФСБ предостерег британцев после призыва к россиянам работать на MI6

Глава службы Александр Бортников надеется, что Ричард Мур отдает отчет в том, что означают такого рода заявления

Редакция сайта ТАСС

САМАРКАНД, 16 октября. /ТАСС/. Глава ФСБ России Александр Бортников заявил, что учитывая нынешние проблемы Англии в политике, экономике и обществе, призывы экс-директора MI6 Ричарда Мура ко всем желающим работать на британскую разведку, могут обернуться против нее.

Читайте также

Диверсии Киева и Лондона и дроны над ЕС. О чем предупредил глава ФСБ

"В этом контексте обращает на себя внимание недавнее заявление (19 сентября) теперь уже бывшего директора MI6 Мура, который открыто призвал всех желающих, включая граждан наших стран, работать на британскую разведку. И анонсировал запуск специальной платформы для вербовки инициативников через даркнет", - сказал Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ в Самарканде.

"Мистер Мур, вероятно, отдает себе отчет в том, что означают такого рода заявления. При нынешних проблемах в политике, экономике и обществе самой Англии, а также множестве недоброжелателей, которых Британская империя накопила за века своего колониального прошлого - в эту игру может играть кто угодно", - подчеркнул он.