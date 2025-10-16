ФСБ: англосаксы через военную истерию обеспечивают переток капиталов из ЕС

Возможные последствия столкновения Европы и России могут быть самыми губительными, заявил директор ФСБ России Александр Бортников

САМАРКАНД, 16 октября. /ТАСС/. Нагнетание истерии о военной угрозе со стороны России может быть связано с желанием англосаксов перевести капиталы из ЕС на свои фондовые рынки. Такое мнение высказал директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ в Самарканде.

"Возможные последствия столкновения Европы и России могут быть самыми губительными. Если исключить мысль о реальном намерении англосаксов развязать Третью Мировую войну с ядерной державой, то остается одно логичное объяснение их агрессивных действий - создать стратегическую неопределенность и запугать страны ЕС, обеспечив переток их капиталов на свои фондовые рынки и в военно-промышленные корпорации", - отметил Бортников.