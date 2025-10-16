Глава ФСБ: истерия в Европе об "угрозе с Востока" раздувается с подачи Лондона

Глава ФСБ РФ Александр Бортников © Александр Казаков/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

САМАРКАНД, 16 октября. /ТАСС/. Истерия по поводу якобы угрозы с Востока раздувается Лондоном и возглавляемой им "партией войны", при этом британцы дирижируют линией Брюсселя на срыв урегулирования на Украине. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ в Самарканде.

"Вслед за Украиной политической субъектности методично лишают Евросоюз, где с подачи Лондона и возглавляемой им "партии войны" раздувается истерия по поводу мнимой "угрозы с Востока". Именно британцы посредством провокаций и дезинформации дирижируют линией Брюсселя на срыв украинского урегулирования. Настаивают на форсированной подготовке Европы к вооруженному противостоянию с Россией на суше, на море и в воздухе", - отметил глава ФСБ.

Тем самым, подчеркнул он, "сколачивают европейскую коалицию для отправки войск на Украину, педалируют тему создания там бесполетной зоны.