Бортников: западные элиты через спецслужбы хотят помешать новой архитектуре мира

Директор ФСБ отметил, что Запад тем самым наносит вред геополитическим соперникам и устанавливает контроль над союзниками и зависимыми странами

САМАРКАНД, 16 октября. /ТАСС/. Западные элиты с помощью спецслужб пытаются воспрепятствовать появлению новой архитектуры международных отношений, нанося вред геополитическим соперникам и устанавливая контроль над союзниками и зависимыми странами. Такую оценку дал директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде.

"Запад использует все доступные средства в попытке воспрепятствовать объективным процессам становления новой архитектуры международных отношений, основанной на подлинных принципах суверенного равенства, неделимой безопасности, невмешательства во внутренние дела и уважения национальных интересов каждого из государств", - отметил он.

Бортников подчеркнул, что растущему запросу стран мирового большинства на объединительную повестку, которую сегодня продвигают такие организации, как ШОС и БРИКС, евроатлантические правящие круги противопоставляют агрессивную пропаганду, вооруженные конфликты, санкционные войны, цветные революции, международный терроризм, политический и религиозный экстремизм. И главную организующую и координирующую роль при этом играют спецслужбы ведущих стран НАТО.

"Они имеют прямое отношение к возникновению большинства нынешних зон нестабильности - на Ближнем Востоке, в Африке, Азии и Европе", - отметил глава ФСБ.

"С опорой на разведсообщество западные элиты проводят целенаправленный курс на подрыв геополитических соперников и, одновременно, на установление тотального контроля над союзниками и зависимыми государствами", - заметил он.