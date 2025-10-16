ФСБ: зарубежные ЧВК накачивают ресурсами филиал ИГ в Афганистане

При содействии иностранных спецслужб расширяется сеть лагерей подготовки боевиков, отметил глава службы Александр Бортников

МОСКВА/САМАРКАНД, 16 октября. /ТАСС/. Ряд зарубежных частных военных компаний подключены к ресурсному обеспечению филиала запрещенной международной террористической организации ИГ в Афганистане - "Вилаят Хорасан" (обе организации запрещены в РФ). Это отметил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде.

"Видим участившиеся операции по переброске боевиков-террористов с Ближнего Востока в Афганистан в распоряжение афганского филиала ИГИЛ - "Вилаят Хорасан" (ИГВХ). Главари ИГВХ считают ближайшей целью установление контроля над северными районами страны с выходом на границу СНГ. Для этого ими развернута активная интернет-пропаганда на таджикском, киргизском, узбекском и - чего ранее не наблюдалось - казахском языках", - заметил он. При содействии иностранных спецслужб, сказал Бортников, расширяется сеть лагерей подготовки боевиков.

"Как мы видим по результатам совместной оперативной работы, агрессивность действий ИГВХ против республик Центральной Азии и России только нарастает, - сказал глава ФСБ. - Усиление "Вилаят Хорасан" выгодно внешним игрокам, с одной стороны, для подрыва власти талибов, а с другой - для создания долгосрочного очага террористических угроз у южных рубежей Содружества. Учитывая опыт ближневосточной экспансии ИГИЛ, его афганский филиал будет стремиться "зайти" на пространство СНГ под лозунгами построения "всемирного халифата". И тем опаснее происходящий в настоящее время рост числа наших граждан в рядах данной МТО".

Кроме того, после прихода к власти в Сирии группировки "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ) и военной эскалации со стороны Израиля фиксируется кратный рост числа сетевых сообществ, пропагандирующих джихадистскую идеологию, и увеличение количества граждан стран СНГ, намеревающихся выехать на Ближний Восток для вступления в ряды террористических формирований. "Каналы перемещения таких лиц на сирийскую территорию через Турцию и государства Персидского залива контролируются иностранными разведками. В числе их задач отбор кандидатов для вербовки и перенацеливания на осуществление терактов в странах исхода", - сказал Бортников.

В качестве мер противодействия он предложил коллегам по СНГ совершенствовать совместную работу на каналах миграции с целью заблаговременного выявления лиц, причастных к деятельности террористических организаций и иностранных спецслужб, а также активнее налаживать полноформатное сотрудничество с афганскими спецорганами.