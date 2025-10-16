ФСБ: США вскоре могут получить инструмент для взлома любой криптозащиты

Директор ФСБ России Александр Бортников высказал опасения стремления иностранных спецслужб к информационной инфраструктуре России

МОСКВА/САМАРКАНД, 16 октября. /ТАСС/. Пентагон в течение 5-10 лет хочет получить неоспоримое преимущество в сфере кибервойн, разработав на основе квантовых технологий инструмент, который обесценит все существующие системы криптозащиты. Об этом заявил директор ФСБ России Александр Бортников на заседании Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ в Самарканде.

"Вызывают серьезные опасения устремления иноспецслужб к информационной инфраструктуре наших стран. Особенно в свете обозначенной Пентагоном приоритетной задачи по достижению неоспоримого технологического превосходства в сфере кибервойны", - отметил он.

По его словам, ставку сделали на развитие технологий квантовых вычислений. "В случае прорыва в технических решениях на этом направлении западное разведсообщество уже на рубеже 2030-2035 годов получит в руки инструмент, который сделает бесполезными все существующие системы криптозащиты, построенные на классических вычислительных средствах", - отметил Бортников.

"В этой связи следует внимательно относиться к любым предложениям западников о содействии в модернизации сетей связи, интернет-инфраструктуры, систем информационной безопасности в сфере экономики и финансов и в других отраслях. В конечном итоге это чревато полной утратой цифрового суверенитета государства", - предупредил он.