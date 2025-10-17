WP: Рубио обсудит на будущей неделе с россиянами детали встречи Трампа и Путина

Госсекретарь США может предложить РФ различные экономические стимулы, которые станут следствием будущего соглашения по урегулированию конфликта на Украине, отмечает газета

Госсекретарь США Марк Рубио © AP Photo/ Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 17 октября. /ТАСС/. Американский госсекретарь Марко Рубио обсудит на следующей неделе с российскими официальными лицами повестку дня предстоящей в Будапеште встречи президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина. Об этом со ссылкой на собственные источники сообщил обозреватель газеты The Washington Post (WP) Дэвид Игнатиус.

"Стратегия Белого дома заключается в том, чтобы на следующей неделе отправить госсекретаря Марко Рубио на встречу с российскими официальными лицами для обсуждения повестки дня саммита в Будапеште, пояснил источник, близкий к переговорам", - говорится в публикации.

Автор статьи указывает, что Рубио может предложить РФ различные экономические стимулы, которые станут следствием будущего мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. В то же время в качестве рычага давления американская сторона планирует использовать угрозу поставки более дальнобойного оружия Киеву, а также ужесточения санкций.

Как ранее сообщила WP, лидер республиканского большинства в Палате представителей Конгресса Джон Тьюн (от штата Южная Дакота) заявил, что законодатели в ближайшее время планируют продолжить работу над законопроектом об ужесточении санкций в отношении РФ. "Я не хочу назначать жесткие сроки, но это будет скоро", - сказал он журналистам, добавив, что это произойдет "в ближайшие 30 дней". В четверг Тьюн провел с сенатором-однопартийцем Линдси Грэмом (от штата Южная Каролина, внесен в российский перечень террористов и экстремистов) встречу, на которой они обсудили согласование двух версий законопроекта об антироссийских санкциях, разрабатываемого в верхней и нижней палатах Конгресса.

Законопроект, о котором идет речь, представила в начале апреля двухпартийная группа членов Сената. Основными авторами документа стали Грэм и Ричард Блюменталь (демократ, от штата Коннектикут). Инициатива предусматривает в том числе вторичные санкции в отношении торговых партнеров РФ. В предложении сенаторов были указаны пошлины в размере 500% на импорт в США из стран, которые покупают у России нефть, газ, уран и другие товары.