Глава МИД Египта: реализация первого этапа мирного плана по Газе завершается

Бадр Абдель Аты сообщил об этом в ходе визита в Нью-Дели

Глава МИД Египта Бадр Абдель Аты © Anadolu via Reuters Connect

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. Реализация первого этапа соглашения по Газе находится на заключительной стадии. Об этом заявил на брифинге в ходе визита в Нью-Дели глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

"Сейчас мы находимся на завершающей стадии реализации первого этапа [плана по Газе]", - сказал он. По словам египетского министра, мирный план президента США Дональда Трампа является сейчас "единственной основой" для урегулирования. "Мы должны работать над тем, чтобы этот план успешно реализовывался", - сказал он.

"Главная задача сейчас заключается в том, чтобы обе стороны - Израиль и ХАМАС - добросовестно и с искренними намерениями выполняли соглашение, достигнутое в Шарм-эш-Шейхе", - указал Абдель Аты. "Как известно, каждая сторона несет свои обязательства: Израиль - свои, ХАМАС - свои", - добавил он.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, нацеленный на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября президент США Дональд Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана.

13 октября в Шарм-эш-Шейхе прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения всех удерживавшихся там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Трамп и лидер Турции Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.