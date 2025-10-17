NYT: адмирал США Холси ушел в отставку на фоне напряженности с Венесуэлой

Глава Южного командования ВС США принял такое решение во время масштабной операции по атаке на катера, предположительно перевозящие наркотики

НЬЮ-ЙОРК, 17 октября. /ТАСС/. Глава Южного командования ВС США адмирал Элвин Холси объявил об отставке менее чем через год после назначения на фоне действий Пентагона в Карибском море в рамках борьбы с наркотрафиком и терроризмом. Об этом сообщила газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники.

По их данным, военачальник принял такое решение в разгар самой масштабной за всю его 37-летнюю карьеру операции с нанесением ударов по катерам, предположительно перевозящим наркотики. Источники заявили о том, что подобный шаг "скрывает реальную политическую напряженность в отношении Венесуэлы".

Президент США Дональд Трамп ранее сообщил в Truth Social, что американские военные нанесли у побережья Венесуэлы удар по очередной лодке, якобы использовавшейся для перевозки наркотиков. По словам Трампа, утром 14 октября по приказу военного министра Пита Хегсета "в зоне ответственности Южного командования ВС США у побережья Венесуэлы был нанесен удар по судну, связанному с террористической организацией, занимающейся контрабандой наркотиков". Удар был нанесен в международных водах, в результате него были уничтожены шесть наркотеррористов, находившихся на борту, уточнил американский лидер.

Вашингтон обвиняет венесуэльские власти в недостаточной борьбе с контрабандой наркотиков. ВМС США уже уничтожили в международных водах Карибского моря по меньшей мере четыре скоростных лодки с находившимися на них людьми, которые голословно обвинялись в перевозке наркотиков из Венесуэлы.

В выступлении на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН 23 сентября Трамп заявил, что вооруженные силы продолжат атаковать суда, связанные, по версии Соединенных Штатов, с венесуэльскими наркокартелями во главе с президентом республики Николасом Мадуро. Американские СМИ сообщали, что США в ближайшие несколько недель могут начать наносить удары по объектам наркокартелей и на территории Венесуэлы.