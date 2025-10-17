МИД Египта сообщил о подготовке резолюции СБ ООН о международных силах в Газе

Глава египетского дипведомства Бадр Абдель Аты отметил важность этого шага с точки зрения контроля за выполнением плана по урегулированию конфликта

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 октября. /ТАСС/. Следующим шагом в урегулировании ситуации в Газе будет проект резолюции Совета Безопасности ООН о международных силах для мониторинга в анклаве. Об этом заявил на брифинге в ходе визита в Нью-Дели глава МИД Египта Бадр Абдель Аты.

"ХАМАС приветствовал и принял мирный план [по Газе] со всеми его пунктами. Следующий шаг - отправиться в Нью-Йорк, в Совет Безопасности, для того, чтобы подготовить проект резолюции, который придаст легитимность международным силам по стабилизации, эти силы чрезвычайно важны с точки зрения контроля за выполнением [плана]", - сказал он.

"То, что мы пытаемся сделать, это подготовить проект резолюции, обеспечить легитимность и определить миссию и мандат этих сил, которые будут осуществлять мониторинг и оказывать полную поддержку палестинцам", - пояснил Абдель Аты.

В понедельник в египетском городе Шарм-эш-Шейх прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения удерживавшихся там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и президент Турции Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.