Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяВ мире

Китай осудил атаку ВСУ на Запорожье, где погиб военкор Зуев

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь призвал обеспечить эффективную защиту личной безопасности работников СМИ
Редакция сайта ТАСС
07:18
обновлено 08:09

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Китай осуждает действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых в Запорожской области погиб российский военкор. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

Читайте также

Честный человек, "голос и щит" ЗАЭС. Главное о гибели военкора Зуева

"Китай последовательно выступает против насилия в отношении журналистов и настоятельно призывает обеспечить эффективную защиту личной безопасности работников СМИ, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий", - подчеркнул он на брифинге, комментируя удар ВСУ, в результате которого погиб журналист Иван Зуев.

Линь Цзянь также выразил соболезнования родственникам трагически погибшего российского журналиста. 

РоссияКитайЗапорожская область