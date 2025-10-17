Китай осудил атаку ВСУ на Запорожье, где погиб военкор Зуев

Официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь призвал обеспечить эффективную защиту личной безопасности работников СМИ

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Китай осуждает действия Вооруженных сил Украины (ВСУ), в результате которых в Запорожской области погиб российский военкор. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай последовательно выступает против насилия в отношении журналистов и настоятельно призывает обеспечить эффективную защиту личной безопасности работников СМИ, чтобы предотвратить повторение подобных трагедий", - подчеркнул он на брифинге, комментируя удар ВСУ, в результате которого погиб журналист Иван Зуев.

Линь Цзянь также выразил соболезнования родственникам трагически погибшего российского журналиста.