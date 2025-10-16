Реклама на ТАСС
ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Военная операция на Украине
Российская энергетическая неделя
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине
Статья

Честный человек, "голос и щит" ЗАЭС. Главное о гибели военкора Зуева

Редакция сайта ТАСС
20:50

Иван Зуев

© ТАСС

В Запорожской области при атаке со стороны ВСУ погиб военный корреспондент Иван Зуев, журналист Юрий Войткевич был ранен.

ТАСС собрал основное, что известно о происшествии.

Что произошло

  • Зуев погиб от удара украинского дрона при выполнении журналистского задания.
  • Войткевич получил тяжелое ранение.

Реакция в мире и России

  • Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования родным Зуева и пожелал скорейшего выздоровления Войткевичу.
  • В Союзе журналистов России в Запорожской области назвали атаку на журналистов актом терроризма.
  • На ЗАЭС назвали атакованных ВСУ журналистов "голосом и щитом" станции.
  • Гибель Зуева показала, что Киев живет вне международного права, заявил депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
  • Россия проведет расследование и установит личность оператора БПЛА ВСУ, который проводил атаку, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
  • Военкор WarGonzo Дмитрий Селезнев назвал Зуева честным человеком.
  • Минцифры окажет необходимую помощь семьям военкоров.
  • Дипмиссия РФ призвала ЮНЕСКО осудить убийство Зуева.
  • Атакой на военкоров РФ Киев хотел закрыть миру глаза на правду, заявил сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

О военкорах

  • Зуев работал на разных направлениях специальной военной операции, в том числе на донецком и запорожском, с 2022 года. Также он освещал события в ДНР в 2014 году.
  • Войткевич, уроженец ДНР, освещает украинский конфликт с середины прошлого десятилетия, в том числе работал в прифронтовых районах Донецка.
 
УкраинаРоссияВоенная операция на Украине