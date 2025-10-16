Статья

Честный человек, "голос и щит" ЗАЭС. Главное о гибели военкора Зуева

Редакция сайта ТАСС

Иван Зуев © ТАСС

В Запорожской области при атаке со стороны ВСУ погиб военный корреспондент Иван Зуев, журналист Юрий Войткевич был ранен.

ТАСС собрал основное, что известно о происшествии.

Что произошло

Зуев погиб от удара украинского дрона при выполнении журналистского задания.

Войткевич получил тяжелое ранение.

Реакция в мире и России

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования родным Зуева и пожелал скорейшего выздоровления Войткевичу.

В Союзе журналистов России в Запорожской области назвали атаку на журналистов актом терроризма.

На ЗАЭС назвали атакованных ВСУ журналистов "голосом и щитом" станции.

Гибель Зуева показала, что Киев живет вне международного права, заявил депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.

Россия проведет расследование и установит личность оператора БПЛА ВСУ, который проводил атаку, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.

Военкор WarGonzo Дмитрий Селезнев назвал Зуева честным человеком.

Минцифры окажет необходимую помощь семьям военкоров.

Дипмиссия РФ призвала ЮНЕСКО осудить убийство Зуева.

Атакой на военкоров РФ Киев хотел закрыть миру глаза на правду, заявил сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.

О военкорах