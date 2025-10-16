Честный человек, "голос и щит" ЗАЭС. Главное о гибели военкора Зуева
Редакция сайта ТАСС
20:50
В Запорожской области при атаке со стороны ВСУ погиб военный корреспондент Иван Зуев, журналист Юрий Войткевич был ранен.
ТАСС собрал основное, что известно о происшествии.
Что произошло
- Зуев погиб от удара украинского дрона при выполнении журналистского задания.
- Войткевич получил тяжелое ранение.
Реакция в мире и России
- Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования родным Зуева и пожелал скорейшего выздоровления Войткевичу.
- В Союзе журналистов России в Запорожской области назвали атаку на журналистов актом терроризма.
- На ЗАЭС назвали атакованных ВСУ журналистов "голосом и щитом" станции.
- Гибель Зуева показала, что Киев живет вне международного права, заявил депутат Госдумы генерал-майор запаса Леонид Ивлев.
- Россия проведет расследование и установит личность оператора БПЛА ВСУ, который проводил атаку, сообщил посол по особым поручениям МИД РФ по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
- Военкор WarGonzo Дмитрий Селезнев назвал Зуева честным человеком.
- Минцифры окажет необходимую помощь семьям военкоров.
- Дипмиссия РФ призвала ЮНЕСКО осудить убийство Зуева.
- Атакой на военкоров РФ Киев хотел закрыть миру глаза на правду, заявил сенатор РФ от ДНР Александр Волошин.
О военкорах
- Зуев работал на разных направлениях специальной военной операции, в том числе на донецком и запорожском, с 2022 года. Также он освещал события в ДНР в 2014 году.
- Войткевич, уроженец ДНР, освещает украинский конфликт с середины прошлого десятилетия, в том числе работал в прифронтовых районах Донецка.