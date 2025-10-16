Реклама на ТАСС
Балицкий выразил соболезнования родным погибшего военкора Зуева

Губернатор Запорожской области также пожелал здоровья раненому Юрию Войткевичу
18:36
обновлено 18:47

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 октября. /ТАСС/. Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий выразил соболезнования родным погибшего при атаке ВСУ военкора Ивана Зуева и пожелал выздоровления раненому Юрию Войткевичу. Балицкий назвал их патриотами и людьми чести.

Честный человек, "голос и щит" ЗАЭС. Главное о гибели военкора Зуева

16 октября в МИА "Россия сегодня" сообщили, что Зуев погиб в Запорожской области при выполнении журналистского задания, тяжело ранен военкор Войткевич. Зуев погиб в результате удара украинского беспилотника.

"Знаю ребят <...>. Люди чести, самоотверженные и патриотичные. Очередная атака на группу журналистов, на тех, кто говорит правду о нацизме, кто каждый день в одном ряду с воинами рискует жизнью во имя правды. Приношу глубокие соболезнования родным и близким, коллегам, друзьям и всем, кто знал Ивана лично. Скорейшего восстановления Юрию", - написал Балицкий в своем Telegram-канале. 

