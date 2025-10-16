Журналист Селезнев назвал погибшего военкора Зуева честным человеком

Он был "добродушным парнем", добавил журналист

МОСКВА, 16 октября. /ТАСС/. Военный корреспондент МИА "Россия сегодня" Иван Зуев, который погиб при ударе дрона ВСУ в Запорожской области, был честным и добродушным. Об этом ТАСС сказал военкор WarGonzo Дмитрий Селезнев.

"С Ваней Зуевым я познакомился через Ростика Журавлева (погиб в Запорожской области в 2023 году). Ростик был близким моим другом. Мы вместе начинали как военные журналисты еще с Нагорного Карабаха. С Ваней недавно мы тоже виделись в Екатеринбурге на годовщине Ростика. Ваня был такой честный, добродушный парень, чем-то даже был похож на Ростислава, - сказал он. - Как черные дыры в себе чувствуешь. Это очень трагические утраты, когда узнаешь, что людей, с которыми ты общался, дружил, уже больше нет".

Зуев погиб в Запорожской области в результате удара украинского беспилотника. Еще один журналист - Юрий Войткевич - получил ранение.