Главы спецслужб стран СНГ подписали меморандум после встречи в Самарканде

Руководители органов безопасности и разведок стран Содружества Независимых Государств признали необходимость совместной работы, расширения сотрудничества по защите интересов стран и обеспечения безопасности от внешнего влияния

САМАРКАНД, 17 октября. /ТАСС/. Руководители органов безопасности и разведок стран Содружества Независимых Государств (СНГ) подписали меморандум, в котором подтвердили необходимость взаимодействия, расширения сотрудничества по защите государственных интересов и обеспечению безопасности от внешнего влияния. Об этом ТАСС сообщили в пресс-центре Службы внешней разведки (СВР) РФ по итогам 21-го Совещания глав спецслужб СНГ в Самарканде.

По его данным, в мероприятии приняли участие руководители органов безопасности и разведок Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. На встрече были рассмотрены итоги взаимодействия за прошедший год, обсуждены актуальные вопросы координации усилий спецслужб в вопросах противодействия международным деструктивным силам, нацеленным на подрыв внутриполитической стабильности в странах СНГ.

"По итогам мероприятия подписан меморандум, в котором подтверждена необходимость дальнейшего совершенствования сложившегося механизма взаимодействия, расширения форм и направлений сотрудничества по защите государственных интересов и обеспечению безопасности стран СНГ от внешнего негативного влияния", - сказано в сообщении.

Директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в своем выступлении дал развернутую характеристику текущей обстановке в мире, уделив особое внимание вызовам и возможностям стран СНГ в условиях трансформации мирового порядка. Он также отметил, что у каждой из партнерских спецслужб наработан уникальный опыт противодействия внешним и внутренним угрозам, обмен которым делает государства СНГ устойчивее и сильнее. Главы делегаций также высказались за продолжение диалога по вопросам безопасности.

Узбекистан впервые стал площадкой для заседания Совещания руководителей органов безопасности и разведывательных служб стран СНГ. Днем ранее 16 октября в Самарканде прошло 57-е заседание Совета руководителей органов безопасности и спецслужб стран СНГ.