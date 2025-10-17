Реклама на ТАСС
Статья

Безумная мечта о России и Tomahawk как угроза миру. О чем рассказал Нарышкин

06:57

Директор СВР Сергей Нарышкин

© Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин ответил на вопросы журналистов на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников Содружества Независимых Государств в Самарканде. ТАСС собрал главные из его заявлений.

  • Запад пытается спровоцировать дезинтеграционные процессы в рамках СНГ;
  • его спецслужбы используют инструменты масштабной экономической агрессии, включая дезинформационные кампании и кибероперации;
  • в Европе действует глобальная партия войны, она не хочет справедливого мира на континенте;
  • страны Запада все еще не расстались с "безумной мечтой" нанести России стратегическое поражение;
  • поставки Tomahawk Киеву Россия воспримет как враждебный шаг, он сильно повысит риски безопасности всего мира;
  • Афганистан должен оставаться независимым государством без военных баз на территории;
  • для добрых отношений с Кабулом нужен открытый и равный диалог.
 
