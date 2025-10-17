Статья

Безумная мечта о России и Tomahawk как угроза миру. О чем рассказал Нарышкин

Директор СВР Сергей Нарышкин © Гавриил Григоров/ пресс-служба президента РФ/ ТАСС

Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин ответил на вопросы журналистов на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников Содружества Независимых Государств в Самарканде. ТАСС собрал главные из его заявлений.