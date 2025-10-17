Безумная мечта о России и Tomahawk как угроза миру. О чем рассказал Нарышкин
Директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин ответил на вопросы журналистов на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников Содружества Независимых Государств в Самарканде. ТАСС собрал главные из его заявлений.
- Запад пытается спровоцировать дезинтеграционные процессы в рамках СНГ;
- его спецслужбы используют инструменты масштабной экономической агрессии, включая дезинформационные кампании и кибероперации;
- в Европе действует глобальная партия войны, она не хочет справедливого мира на континенте;
- страны Запада все еще не расстались с "безумной мечтой" нанести России стратегическое поражение;
- поставки Tomahawk Киеву Россия воспримет как враждебный шаг, он сильно повысит риски безопасности всего мира;
- Афганистан должен оставаться независимым государством без военных баз на территории;
- для добрых отношений с Кабулом нужен открытый и равный диалог.