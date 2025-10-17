СВР: Запад не расстался с "безумной мечтой" нанести стратегическое поражение РФ

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин при этом отметил, что на протяжении 2025 года "крики и стоны" о поражении России чуть-чуть поутихли

САМАРКАНД, 17 октября. /ТАСС/. Страны Запада до сих пор не расстались с "безумной мечтой" нанести России стратегическое поражение. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ в Самарканде.

"Установка целого ряда стран Запада, прежде всего европейского крыла НАТО, состоит в нанесении стратегического поражения России. Хотя надо сказать, что на протяжении последнего года эти крики и стоны о нанесении стратегического поражения России чуть-чуть поутихли. Но с этой безумной мечтой западники не расстались", - отметил он.