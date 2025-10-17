Нарышкин: Запад пытается спровоцировать дезинтеграционные процессы в СНГ
САМАРКАНД, 17 октября. /ТАСС/. Фиксируются попытки ряда западных стран спровоцировать дезинтеграционные процессы в рамках СНГ. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ в Самарканде.
"В последнее время мы наблюдаем тенденцию попыток ряда западных стран, прежде всего европейских, спровоцировать дезинтеграционные процессы в рамках СНГ. И в этой связи, конечно, западными политиками преследуется цель сдержать развитие Содружества независимых государств как самостоятельного независимого центра сил", - отметил он.