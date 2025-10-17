Нарышкин: Афганистан должен быть независимым государством без военных баз на территории

Это позиция России, заявил директор Службы внешней разведки

МОСКВА, 17 октября. /ТАСС/. Позиция России заключается в том, чтобы Афганистан оставался независимым государством без военных баз на его территории. Об этом директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил журналистам на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ в Самарканде.

