Нарышкин: глобальная "партия войны" в Европе не хочет установления прочного мира

Редакция сайта ТАСС
06:23
обновлено 06:39

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин

© Владимир Гердо/ ТАСС

САМАРКАНД, 17 октября. /ТАСС/. Действующая в Европе глобальная "партия войны" не хочет установления прочного и справедливого мира на континенте. Об этом заявил журналистам директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин на полях заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб государств - участников СНГ в Самарканде.

"Видно, что в Европе действует глобальная партия войны, которая не хочет установления прочного и справедливого мира на европейском континенте с равной и неделимой безопасностью для всех, на чем настаивает российская сторона", - отметил он. 

