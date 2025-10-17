Китай приветствовал предстоящую встречу Путина и Трампа

Официальный представитель китайского МИД Линь Цзянь поддержал дальнейшее улучшение отношений России и США и усилия по урегулированию украинского кризиса

ПЕКИН, 17 октября. /ТАСС/. Китайские власти приветствуют предстоящую встречу в Будапеште президента РФ Владимира Путина с его американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.

"Китай <...> приветствует дальнейшее поддержание контактов между Россией и США, улучшение их двусторонних отношений и продвижение процесса политического урегулирования украинского кризиса", - сообщил он на брифинге, комментируя слова американского президента по этому поводу.

Как уточнил китайский дипломат, Пекин поддерживает все усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса.

Ранее Трамп по итогам телефонного разговора с Путиным заявил, что лидеры двух стран вскоре проведут новую личную встречу в Будапеште. В то же время он не уточнил, когда может состояться эта встреча.