El Confidencial сочла выбор места встречи Путина и Трампа пощечиной ЕС и НАТО

В испанской газете считают, что итог беседы президентов России и США не кажется многообещающим для Украины

МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. Выбор Будапешта в качестве места для будущей встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа - пощечина Евросоюзу и НАТО. Такое мнение содержится в статье испанской газеты El Confidencial.

По ее версии, первоначальный итог состоявшегося накануне разговора между двумя лидерами не кажется слишком многообещающим ни для Украины, ни для ЕС. Как считает издание, Европа не может ограничиться лишь наблюдением за происходящим вокруг Украины, учитывая наличие собственных интересов.

16 октября Трамп после разговора с Путиным заявил, что они условились встретиться в обозримом будущем в венгерской столице. Позднее президент США пояснил, что это может произойти в ближайшие две недели.

В рамках беседы обсуждались темы урегулирования украинского конфликта, возможной поставки Вашингтоном ракет Tomahawk Киеву, двусторонние отношения РФ и США и ситуация в секторе Газа. По итогам разговора президенты договорились оставаться на связи.