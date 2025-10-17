Сийярто обсудил с Ушаковым подготовку к встрече Путина и Трампа

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии и помощник президента РФ поговорили по телефону

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто © Владислав Ногай/ ТАСС

БУДАПЕШТ, 17 октября. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто сообщил, что обсудил по телефону с помощником президента РФ Юрием Ушаковым подготовку к встрече лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште.

"Подготовка идет полным ходом, на связи главный советник президента России по внешней политике Юрий Ушаков", - написал глава МИД в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Сийярто сопроводил публикацию фотографией, на которой он запечатлен с мобильным телефоном в руках.

Ранее он сообщил, что вечером 16 октября обсудил по телефону подготовку саммита в Будапеште с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым и первым заместителем госсекретаря США Кристофером Ландау.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным объявил, что они условились встретиться вскоре в венгерской столице. Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в Будапеште. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке саммита.