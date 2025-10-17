Посол Белоруссии в Ватикане передал для Папы Римского послание от Лукашенко

Белорусский президент также отправил подарок по случаю юбилея святого отца

МИНСК, 17 октября. /ТАСС/. Посол Белоруссии в Ватикане Юрий Амбразевич встретился с главой дикастерии по делам Восточных церквей кардиналом Клаудио Гуджеротти и передал для Папы Римского оригинал послания от президента республики Александра Лукашенко. Об этом сообщила пресс-служба белорусского МИД.

"16 октября 2025 года чрезвычайный и полномочный посол Республики Беларусь при Святом престоле Юрий Амбразевич встретился с префектом дикастерии по делам Восточных церквей кардиналом Клаудио Гуджеротти, который на следующей неделе посетит Беларусь для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 100-летию Пинской епархии", - говорится в тексте.

По данным ведомства, стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия между Белоруссией и Ватиканом по направлениям, находящимся в компетенции Гуджеротти.

"В ходе встречи посол передал кардиналу подарок в адрес Папы Римского Льва XIV от имени президента Республики Беларусь по случаю юбилея святого отца, а также оригинал личного послания главы белорусского государства", - рассказали в министерстве иностранных дел. Содержание послания не приводится.

Накануне портал Vatican News информировал, что митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви, председатель Конференции католических епископов в Белоруссии Иосиф Станевский передал Папе Римскому Льву XIV официальное приглашение посетить республику. По данным портала, Папа Римский принял приглашение, отметив, что календарь на текущий юбилейный год очень плотный и уже запланированы мероприятия на 2026 год. При этом Лев XIV сообщил, что приглашение будет рассмотрено, а ответ передан через Апостольскую нунциатуру в Минске.