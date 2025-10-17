Вучич опасается попыток ЕС и Киева сорвать встречу Путина и Трампа

Сербский лидер считает, что ради этого могут использовать отказы в разрешении на пролет президентских бортов

Президент Сербии Александар Вучич © Пресс-служба МИД РФ/ ТАСС

БЕЛГРАД, 17 октября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич ожидает в ближайшие дни попыток срыва встречи лидеров России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште со стороны Евросоюза, Киева и либеральных сил в Соединенных Штатах.

"Я ожидаю в ближайшие дни жесткого давления со стороны так называемой либеральной, левой Америки и европейских стран вместе с Украиной с целью не допустить проведения этого саммита в Будапеште", - заявил Вучич журналистам.

Сербский лидер полагает, что ради срыва саммита могут использоваться такие шаги, как отказы в разрешении на пролет президентских бортов. "Однако это означало бы открытое противостояние не только с Российской Федерацией, но и с Дональдом Трампом и Соединенными Штатами, что, как мне кажется, никто сегодня себе позволить не может", - подчеркнул он.

По словам сербского лидера, он не уверен, что выбор Будапешта для встречи "вызовет большую радость в других европейских столицах". Вучич считает, что столица Венгрии "была выбрана неслучайно". Он также сообщил, что "будет готов рассказать больше о предстоящей встрече двух лидеров" после переговоров с венгерским премьером Виктором Орбаном на следующей неделе.

"В любом случае это хорошая новость. Хорошо, что ведутся разговоры о мире, Украина наверняка станет доминирующей темой. Чем больше вы говорите о мире, тем выше шанс, что мир действительно будет достигнут. Я не думаю, что это произойдет сразу и что это будет просто, но, возможно, немного раньше, чем многие ожидали", - отметил Вучич.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным объявил, что они условились встретиться вскоре в венгерской столице. Позднее помощник президента РФ Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в Будапеште. Орбан распорядился создать оргкомитет по подготовке саммита.