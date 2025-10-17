La Repubblica: будущая встреча Путина и Трампа в Будапеште стала пощечиной ЕС

Европейским странам необходимо будет давать разрешение на пролет президентского самолета, несмотря на санкции и ордер МУС, говорится в публикации газеты

РИМ, 17 октября. /ТАСС/. Планируемая в Будапеште встреча президента России Владимира Путина с американским коллегой Дональдом Трампом стала пощечиной ЕС. Такая оценка приводится в публикации газеты La Repubblica.

"Это пощечина старому континенту", - пишет издание, указывая на то, что "европейским странам нужно будет давать разрешение на пролет президентского самолета, несмотря на санкции и ордер МУС".

Газета также считает, что договоренность о проведении в ближайшее время встречи в венгерской столице, достигнутая по итогам телефонного разговора Трампа и Путина, стала "актом пренебрежения по отношению к Владимиру Зеленскому, который, вероятно вернется со встречи с Трампом уже сегодня с пустыми руками". Зеленский прибыл в США накануне. Ожидается, что 17 октября его примет Трамп.