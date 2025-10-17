Власти ФРГ приняли к сведению новость о предстоящей встрече Путина и Трампа

Для германской стороны важным пунктом является достижение перемирия на Украине, заявил представитель кабмина ФРГ Штеффен Майер

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Правительство ФРГ приняло к сведению новость о предстоящей встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Будапеште. Об этом заявил на брифинге представитель германского кабмина Штеффен Майер.

"Мы, конечно, приняли к сведению объявление [о предстоящей встрече] и идеи", - сказал он, отметив, что "сегодня внимание сконцентрировано" на встрече Трампа и Владимира Зеленского.

"Мы, конечно, поддерживаем все усилия, в особенности усилия президента США Трампа, которые направлены на то, чтобы снова добиться продвижения в мирном процессе. Мы это поддерживаем, находимся в постоянном диалоге с европейскими партнерами по этому вопросу, а также администрацией США", - заявил Майер.

"Срочно необходимо пойти путем к справедливому миру", - добавил он. По его словам, для германской стороны важным пунктом является достижение перемирия на Украине. Представитель правительства сообщил, что в Берлине ожидают "с нетерпением" встречи Путина и Трампа, но "в целом скептически" оценивают перспективу того, что будет установлен режим прекращения огня.

16 октяюря Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в венгерской столице. По его словам, это "действительно очень важный момент".

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил, что распорядился создать оргкомитет по подготовке к саммиту в Будапеште. По его словам, эта работа "началась с вечера четверга".