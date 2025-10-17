Под руинами Газы лежат не менее 20 тыс. неразорвавшихся снарядов

Это число включает "артснаряды, мины, бомбы и ракеты, запущенные израильской армией", отметил представитель пресс-службы администрации сектора

Редакция сайта ТАСС

© ТАСС/ Reuters

КАИР, 17 октября. /ТАСС/. Более 20 тыс. неразорвавшихся артиллерийских снарядов, бомб и мин находятся на территории сектора Газа после двух лет непрерывных обстрелов израильскими силами территории анклава. Такие данные привел представитель пресс-службы администрации сектора.

Читайте также

Сектор Газа: 5 тысяч лет кровопролитной истории

"По предварительным оценкам, под руинами разрушенных зданий, в завалах на улицах населенных пунктов в настоящее время находится не менее 20 тыс. взрывоопасных предметов, включая артснаряды, мины, бомбы и ракеты, запущенные израильской армией по Газе", - указал представитель пресс-службы, слова которого привело агентство Maan. Он пояснил, что все неразорвавшиеся снаряды "представляют реальную опасность как для местных жителей, возвращающихся в свои дома, так и для рабочих и специалистов, которые будут заняты разбором завалов". По его убеждению, "прежде чем приступать к разбору обломков, необходимо провести тщательную инженерно-саперную разведку практически во всех населенных пунктах сектора". Он сообщил, что, по данным пресс-центра, сейчас на территории Газы находится 65-70 млн тонн строительного мусора, обломков зданий, промышленных строений, развалин жилых домов и объектов городской инфраструктуры.

Ранее представитель международной неправительственной организации Handicap International, занимающейся обезвреживанием взрывоопасных предметов и оказанием помощи пострадавшим от взрывов противопехотных мин, сообщила, что, по ее оценкам, за время боевых действий в Газе с октября 2023 года израильские силы сбросили на территорию анклава около 70 тыс. тонн снарядов и бомб. Согласно анализу специализированной структуры ООН, из сброшенных израильскими силами на Газу бомб и снарядов от 5% до 10% не взорвались.