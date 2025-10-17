Ассанж просит отправить в тюрьму главу компании, следившей за ним в Лондоне

Основатель WikiLeaks также настаивает на денежной компенсации

МАДРИД, 17 октября. /ТАСС/. Основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж просит суд отправить в тюрьму на 20 лет главу испанской компании, отвечавшей за безопасность посольства Эквадора в Лондоне, за слежку за ним во время нахождения в этом диппредставительстве. Об этом сообщило агентство EFE.

По его информации, в обвинительном заключении, представленном в испанский суд, Ассанж просит лишить свободы на 20 с половиной лет Давида Моралеса, руководителя предприятия UC Global, SL, за разглашение секретной информации, взяточничество, незаконное хранение оружия и другие преступления. Основатель WikiLeaks также настаивает на денежной компенсации.

Как сообщала ранее газета El Pa s, охранная компания UC Global, SL была нанята правительством Эквадора для обеспечения безопасности посольства страны в Лондоне, где укрывался Ассанж. Сотрудники компании могли вести слежку для США за основателем WikiLeaks и лицами, посещавшими его в диппредставительстве.

С 2019 года Ассанж содержался в тюрьме строгого режима Белмарш в Великобритании, куда был помещен после того, как его выдворили с территории посольства Эквадора в британской столице. Более пяти лет Вашингтон добивался от Лондона его экстрадиции в США, однако защита Ассанжа предпринимала все новые попытки этого не допустить.

В рамках сделки с прокурорами США Ассанж в суде признал себя виновным в преступном сговоре с целью получения и распространения секретной информации. За это правонарушение австралиец был приговорен к уже отбытому им в британской тюрьме сроку заключения. 26 июня 2024 года Ассанж вернулся в Австралию, где живет его семья.