Орбан заявил, что подготовка саммита РФ и США в Будапеште идет полным ходом

Премьер-министр Венгрии рассказал, что созвонился с президентом России Владимиром Путиным

Редакция сайта ТАСС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан © Szilard Koszticsak/ MTI via AP

БУДАПЕШТ, 17 октября. /ТАСС/. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сообщил по итогам разговора по телефону с президентом России Владимиром Путиным, что подготовка к встрече в Будапеште российского лидера с американским коллегой Дональдом Трампом идет полным ходом.

Читайте также

Саммит РФ - США и "труднейший конфликт" на Украине. О чем говорили Путин и Трамп

"Разговор с президентом России состоялся. Подготовка идет полным ходом!" - написал глава правительства в Facebook (запрещен в России).

Ранее Орбан проинформировал, что еще вечером 16 октября, сразу же после разговора по телефону с Трампом, "дал указание создать оргкомитет" по подготовке саммита. "Мы определили самые важные задачи, и работа началась", - добавил глава правительства.

16 октября Трамп после разговора по телефону с Путиным сообщил, что они условились встретиться вскоре в Будапеште. Помощник президента России Юрий Ушаков также заявил, что Москва и Вашингтон "без промедления" начнут готовить новую встречу лидеров РФ и США, которая может быть организована в венгерской столице. По его словам, это "действительно очень важный момент".