Шрёдер пояснил, почему поддержал "Северный поток - 2"

Бывший канцлер пояснил, что правительство ФРГ намеревалось выйти из атомной энергетики и для покрытия потребностей в энергоресурсах делало ставку на уголь и природный газ, а выгодно могла поставлять по трубе только Россия

БЕРЛИН, 17 октября. /ТАСС/. Экс-канцлер ФРГ Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998-2005 годах) выступил в защиту строительства трубопровода "Северный поток - 2" и создания в 2021 году специального фонда, ставившего цель продолжить реализацию проекта. Как передает агентство DPA, об этом бывший глава правительства заявил на заседании парламентской комиссии федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания.

"Фонд был инструментом для того, чтобы предотвратить американское вмешательство в нашу энергетическую политику", - подчеркнул Шрёдер, который дал показания по видеосвязи как свидетель. Он назвал создание фонда "исключительно разумным решением". Бывший канцлер также пояснил, что правительство ФРГ намеревалось выйти из атомной энергетики и для покрытия потребностей в энергоресурсах делало ставку на уголь и природный газ, а выгодный природный газ, по его словам, могла поставлять по трубе только Россия.

Изначально Шрёдер должен был выступить на заседании комиссии в январе, но тогда он не явился на слушания. Позже выяснилось, что экс-канцлер перенес эмоциональное выгорание и был вынужден лечь в больницу. В мае он впервые появился на публике, посетив заседание ландтага Нижней Саксонии. После этого парламентская комиссия Мекленбурга - Передней Померании вновь выслала приглашение Шрёдеру на очередное заседание.

Экологический фонд "Защита климата и окружающей среды MV" был учрежден 19 января 2021 года в земле Мекленбург - Передняя Померания при участии компании Nord Stream 2 AG. Именно в этом регионе заканчивается подводная часть трубопровода и он подключается к транспортной сети ФРГ. Среди целей организации значился "вклад в продолжение строительства газопровода "Северный поток - 2". При этом оппозиция и СМИ считали, что главной задачей фонда был обход санкций США против газового проекта. Создание парламентского комитета в ландтаге инициировала оппозиция, они хотят выяснить степень влияния Nord Stream 2 на региональное правительство при создании фонда.

26 сентября 2022 года были зафиксированы беспрецедентные разрушения, произошедшие на трех нитках газопроводов "Северный поток" и "Северный поток - 2". В результате уцелела только одна нитка "Северного потока - 2". Генеральная прокуратура РФ после повреждения газопроводов инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма. Сроки восстановления работоспособности газопроводов в настоящее время определить невозможно.