ХАМАС поблагодарил Россию за помощь в прекращении конфликта в Газе

Движение также выразило благодарность всем странам, которые поддерживали палестинский народ во всех сферах

КАИР, 17 октября. /ТАСС/. Палестинское движение ХАМАС поблагодарило РФ, КНР и другие страны за их поддержку палестинского народа и вклад в прекращение военного конфликта в секторе Газа. Соответствующее заявление опубликовано в Telegram-канале радикалов.

"Выражаем благодарность всем странам, которые поддерживали палестинский народ во всех сферах, особенно - Алжиру и ЮАР, а также России, Китаю, Колумбии и другим государствам за то, что они сыграли важную роль в прекращении войны в Газе и поддерживали палестинцев в политической, правовой и гуманитарной сферах", - говорится в сообщении.