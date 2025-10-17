Мнение

Неделя без огня в Газе: как буксует план Трампа

Андрей Широков — про американские горки урегулирования конфликта на Ближнем Востоке

© Хасан Алзаанин/ ТАСС

Прекращение огня в секторе Газа держится ровно неделю, с 12:00 10 октября. Вместе с тем реализация положений соглашения по урегулированию конфликта в соответствии с планом президента США Дональда Трампа пробуксовывает уже на самом начальном этапе.

Завершение боевых действий и давление США

Пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) 10 октября официально проинформировала что "соглашение о прекращении огня вступило в силу в 12:00 (совпадает с московским)" того же дня. Военные тогда же уточнили, что к этому моменту войска ЦАХАЛ заняли позиции "вдоль обновленных линий дислокации в рамках соглашения о прекращении огня".

Перед этим — 29 сентября — Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США, который нацелен на урегулирование конфликта в секторе Газа. Документ состоит из двух десятков пунктов и предусматривает, в частности, введение в палестинском анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и ХАМАС по итогам переговоров в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана. Правительство Израиля поздно вечером 9 октября утвердило документ, который канцелярия премьер-министра охарактеризовала как "сделку по освобождению всех заложников — и живых, и погибших". Тогда же официальный представитель израильского правительства Шош Бедросян сообщила на брифинге, что режим прекращения огня в анклаве вступит в силу в течение 24 часов после одобрения кабмином этих договоренностей. Это и произошло.

Израильские войска к тому моменту были выведены из центральных районов Газы и разместились на согласованной линии внутри сектора. При этом под военным контролем Израиля пока что остается 53% территории палестинского анклава, уточнила Бедросян.

Газета The Jerusalem Post отмечает: миротворческая роль Америки в основном состоит в том, что "Израиль зависит от США". Трамп объявил, что хочет соглашение, после чего "подтолкнул все заинтересованные стороны к его заключению", используя "давление, рычаги воздействия и огромный личный и политический капитал". Результат подтверждает, что когда Вашингтон "ставит перед собой цель", после чего "применяет правильное сочетание решимости и инвестиций", то он "способен добиться результата". В основном это связано с тем, что у США по-прежнему сохраняются "реальные рычаги влияния" на Катар, Египет и Турцию, а Израиль "после двух последних лет" войны в секторе Газа "осознает свою почти полную зависимость от Соединенных Штатов". Издание утверждает, что Америка "пока сохраняет заинтересованность и продолжает рассматривать безопасность Израиля как часть своих стратегических интересов". Вопрос в том, "сможет ли Израиль научиться ориентироваться в этой реальности".

Возвращение заложников и первые трещины

Рано утром 13 октября в соответствии с соглашением палестинские радикалы освободили из сектора Газа первую группу из 7 заложников. Через несколько часов была освобождена вторая группа, куда вошли остававшиеся в анклаве 13 живых похищенных, включая уроженца Донбасса Максима Харкина. Все 20 человек вернулись в Израиль, после чего в анклаве не осталось живых пленников.

Договоренности о прекращении огня предполагают также возвращение останков 28 похищенных израильтян, которые погибли в плену. 13 октября вечером из сектора Газа были возвращены на израильскую территорию только 4 тела. Израильский министр обороны Исраэль Кац тогда же назвал это отклонением от соглашения о прекращении огня. При этом он предупредил, что дальнейшее затягивание радикалами процесса возвращения тел похищенных будет иметь последствия. До сих пор, по состоянию на утро 17 октября, радикалы из сектора Газа вернули останки 9 погибших заложников и продолжают удерживать тела еще 19.

В ответ на промедление израильские власти решили не открывать 15 октября контрольно-пропускной пункт "Рафах" на границе Египта и сектора Газа. В тот же день чиновник высокого ранга из офиса израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху заявил изданию The Times of Israel, что Израиль пока не считает войну в секторе Газа оконченной, несмотря на заявления президента США Дональда Трампа о достижении там мира. По его словам, реализация сделки "все еще находится на первом этапе", а без его завершения "ничего не окончено". Чиновник также указал на то, что второй этап плана подразумевает разоружение радикалов из палестинского движения ХАМАС, с чем там не согласны.

Тем временем 13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в секторе Газа и освобождения удерживавшихся там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, Трамп и лидер Турции Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования. Но представители палестинского движения ХАМАС и Израиля, которые вели переговоры о перемирии в анклаве и об освобождении удерживаемых там заложников, от участия во встрече отказались.

А 16 октября премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, выступая на государственной церемонии в память о павших в боях в Газе, заявил, что Израиль полон решимости достичь всех целей войны, которые включают ликвидацию вооруженных формирований ХАМАС. Говоря о погибших заложниках, останки которых все еще находятся в секторе Газа, премьер подчеркнул, что Израиль стремится "вернуть их всех, до последнего".

Газета The Jerusalem Post сообщает, что Израиль предоставил США и посредникам разведданные о местонахождении тел. В сотрудничестве с Вашингтоном и посредниками Израиль оказывает давление на ХАМАС с целью завершения первого этапа мирного плана Трампа и обеспечения возвращения всех заложников. В другой статье издания отмечается, что официальные лица Израиля все чаще делают заявления, которые указывают на то, что страна может возобновить боевые действия, если ХАМАС не разоружится, не откажется от власти в секторе Газа и не вернет все тела заложников. И это лишь некоторые из 20 пунктов соглашения, которое состоит из нескольких этапов.

Вместе с тем, по информации 14-го канала израильского ТВ, председатель входящей в израильскую правительственную коалицию ультрарелигиозной партии ШАС Арье Дери уже призвал Нетаньяху приостановить реализацию плана Трампа и не открывать КПП "Рафах" до тех пор, пока ХАМАС не вернет все останки похищенных и "не начнет со всей серьезностью сотрудничать по этому вопросу".

Позиция России

13 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече в Москве с журналистами из арабских стран заявил, что Россия рассчитывает, что все договоренности по сектору Газа, достигнутые на саммите в Шарм-эш-Шейхе, будут выполнены, а Трамп и региональные лидеры обеспечат прекращение огня, несмотря на заявления "и из рядов ХАМАС, и из Тель-Авива" о том, что "еще не все закончено и могут быть рецидивы кризиса". При этом Лавров подчеркнул, что "долгосрочное урегулирование этой ситуации возможно только при выполнении решений ООН о создании палестинского государства". Он также отметил, что американский президент при урегулировании кризиса в Газе использует свое влияние на всех участников конфликта для того, чтобы достичь баланса интересов. А искать баланс нужно.

В тот же день посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов заявил, что Россия рассчитывает, что перемирие между Израилем и ХАМАС в секторе Газа будет устойчивым и откроет путь к стабилизации обстановки на Ближнем Востоке. Он также приветствовал освобождение всех заложников и отметил, что "особое удовлетворение вызывает то, что среди вернувшихся — наш соотечественник, уроженец Донбасса Максим Харкин".

15 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила на брифинге, что Москва отмечает позитивные изменения в развитии ситуации в секторе Газа, связанные с выполнением соглашения между Израилем и ХАМАС. Она отметила, что РФ надеется, что достигнутые при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договоренности будут строго и в полном объеме соблюдаться. Захарова также обратила внимание, что Россия с самого начала кризиса активно и последовательно добивалась остановки боевых действий и запуска политико-дипломатического процесса, а также вместе с единомышленниками подготовила несколько проектов резолюций Совета Безопасности ООН по этому вопросу. Представитель МИД РФ указала, что Москва намерена и далее "тесно координировать с партнерами, прежде всего в регионе, вносить свой вклад в коллективные меры, работу, которая будет направлена на долгосрочную стабилизацию обстановки в зоне палестино-израильского конфликта и на Ближнем Востоке в целом". По ее словам, закономерным итогом всего этого процесса должен стать выход на комплексное решение палестинской проблемы на известной международно-правовой основе.

Перспективы реализации соглашения

МИД Израиля вечером 16 октября выпустил заявление, в котором указывается, что "мы находимся только в начале реализации плана президента Трампа из 21 пункта". "ХАМАС препятствует любому продвижению к следующему этапу", так как Израиль еще не получил тела всех погибших заложников. Страна "не пойдет на компромисс" в этом вопросе и будет добиваться возвращения всех, добавили во внешнеполитическом ведомстве.

Глава МИД Израиля Гидеон Саар заявил в тот же день в Риме, что ХАМАС нарушает достигнутые соглашения. "ХАМАС должен отдать нам последние 19 тел. Немедленно, мы настаиваем на этом, не через неделю или месяц, а сейчас", — сказал он. Вместе с тем он допустил открытие КПП "Рафах" уже 19 октября, отметив, что Израиль проводит "всю подготовительную работу".

Сегодня, 17 октября, в Нью-Дели глава МИД Египта Бадр Абдель Аты отметил, что процесс передачи тел заложников из Газы осложнен из-за масштабов разрушений в секторе, а не из-за отказа ХАМАС выполнять свои обязательства по соглашению о прекращении огня. Он отметил, что Египет работает с ХАМАС, а также с региональными и международными партнерами на земле, чтобы "как можно скорее найти и передать тела, но на это потребуется время".

А в движении ХАМАС ответственность за невозврат останков заложников возложили на власти Израиля. Радикалы утверждают, что для извлечения тел необходима тяжелая техника, которую израильское руководство запрещает ввезти в сектор Газа.

"Перемирие в Газе, прекращение огня в Газе, должно, конечно же, носить устойчивый характер, чтобы позволить приступить к доставке гуманитарной помощи и затем к масштабным работам по восстановлению практически полностью разрушенной в ходе боевых действий инфраструктуры палестинского анклава, иначе все наши усилия по созданию условий для возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев не увенчаются успехом", — сказал Сергей Лавров.

Вместе с тем в МИД Израиля сегодня вновь подчеркнули, что "соглашение о прекращении огня предусматривает разоружение ХАМАС и демилитаризацию Газы". "Соглашение должно быть выполнено полностью", добавили во внешнеполитическом ведомстве еврейского государства.

Пока же стороны не могут продвинуться дальше начального положения плана Трампа по возвращению в Израиль всех заложников — как живых, так и погибших.

Хватит ли гарантий посредников на то, чтобы прекращение огня в Газе превратилось в длительное перемирие, покажет предстоящая неделя. При этом считаю, что роль России как коспонсора мирного урегулирования в анклаве будет становиться все более востребованной.

