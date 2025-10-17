Эрдоган: Турция прилагает усилия для реализации договоренностей по Газе

Анкара не теряет бдительности из-за плохой репутации Израиля, заявил президент республики

СТАМБУЛ, 17 октября. /ТАСС/. Турция прилагает усилия для выполнения договоренностей между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС о прекращения огня в секторе Газа. Об этом заявил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган в Стамбуле на Турецко-африканском деловом и экономическом форуме.

"Мы прилагаем все усилия, чтобы договоренности между ХАМАС и Израилем были долгосрочными и создали основу для прочного мира. В связи с плохой репутацией Израиля мы не теряем бдительности и осторожности. Газе необходимо быстро залечить раны и вновь встать на ноги", - сказал Эрдоган.

29 сентября Белый дом обнародовал "всеобъемлющий план" президента США Дональда Трампа, нацеленный на урегулирование конфликта в Газе. Документ состоит из 20 пунктов и предусматривает, в частности, введение в анклаве временного внешнего управления и размещение там международных сил по стабилизации. 9 октября Трамп заявил, что представители Израиля и радикального палестинского движения ХАМАС по итогам консультаций в Египте достигли договоренностей относительно первого этапа мирного плана.

13 октября в египетском городе Шарм-эш-Шейх прошел саммит мира, который был созван по случаю прекращения огня в Газе и освобождения всех удерживавшихся там израильских заложников. В ходе заседания президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси, эмир Катара шейх Тамим бен Хамад Аль Тани, президент США Дональд Трамп и лидер Турции Тайип Эрдоган подписали итоговое соглашение о прекращении огня в палестинском анклаве. Как сообщила канцелярия ас-Сиси, участники саммита призвали реализовать следующие этапы плана Трампа по разрешению конфликта в секторе, включая вопросы управления, восстановления инфраструктуры и политического урегулирования.